Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında? Şebnem Dönmez nereli?

Şebnem Dönmez, 1974 doğumludur. 1996 yılında Murat Başoğlu ile birlikte sundukları Sabah Şekerleri programıyla tanınmaya başlayan Şebnem Dönmez hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Şebnem Dönmez nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Zemheri isimli dizide rol alan ve Mehveş karakterini canlandıran Şebnem Dönmez hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Şebnem Dönmez kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR?

Şebnem Dönmez, 17 Mayıs 1974 tarihinde Almanya’nın Salzgitter şehrinde dünyaya gelmiştir. 1996 yılında Murat Başoğlu ile ortaklaşa sunduğu Sabah Şekerleri programı sayesinde Türkiye tarafından tanınan Şebnem Dönmez, 1997’de Görevimiz Tehlike isimli bir yarışma programını ve 1998’de ise Cumartesi Gecesi Ateşi’ni sundu.

2000'lerde beyaz perdeye geçiş yapan Şebnem Sönmez; Üç Arkadaş, Ahmet Hamdi Bey Ailesi , Zzzzt FM, Reyting Hamdi, Aşkın Dağlarda Gezer, Eyvah Kızım Büyüdü, Aslı ile Kerem, Kolay Para Kazanma Kılavuzu, Eşref Saati, Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü?, Vali, Medcezir, Avlu, Çakallarla Dans 5 ve Zemheri gibi pek çok yapımda rol almıştır.

20 Ağustos 2004 yılında Ezel Akay ile hayatını birleştiren Dönmez, 2007 yılında boşanmıştır. Dönmez, 1.70 metre boyunda ve Boğa burcudur.

Şebnem Dönmez'in sunduğu televizyon programları:

1996 – Sabah Şekerleri

1997 – Görevimiz Tehlike

1998 – Cumartesi Gecesi Ateşi

1999 – Kulaktan Kulağa

1999 – Şans Melekleri

1999 – Ne Şeker Şey

2007 – Her şeyi Bilmek Gerekmiyor

2007 – Bak Kim Dans Ediyor

2008 – Laf ebeleri

Şebnem Dönmez'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Zemheri (Mehveş) (TV Dizisi)

2018 – Çakallarla Dans 5 (Müjgan) (Sinema Filmi)

2018 – Avlu (Nihal) (TV Dizisi)

2017 – Misafir (Sinema Filmi)

2013-2015 – Medcezir (Sude) (TV Dizisi)

2013 – Kuzey Güney (Melda) (TV Dizisi)

2012 – Yalan Dünya (TV Dizisi)

2010 – Küçük Sırlar (Ece) (TV Dizisi)

2009 – Vali (Ceyda) (Sinema Filmi)

2008 – Komedi Dükkanı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2008 – Nerede Kalmıştık (Alara) (TV Dizisi)

2007 – Eşref Saati (Truva Feraye) (TV Dizisi)

2007 – O Kadın (Yeşim'in Annesi) (Sinema Filmi)

2006 – The Net 2.0 (Roxelana) (Sinema Filmi)

2006 – Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü? (Ayşe Hatun) (Sinema Filmi)

2006 – Erkeksen Seyret (Leyla) (TV Dizisi)

2004 – Babam Dadı Olsaydı (Serap) (TV Dizisi)

2004 – Size Baba Diyebilir miyim? (Serap) (TV Dizisi)

2004 – Neredesin Firuze (Melek) (Sinema Filmi)

2003 – Ölümsüz Aşk (Eylül) (TV Dizisi)

2002 – Mumya Firarda (Sinema Filmi)

2002 – Kolay Para Kazanma Kılavuzu (Sinema Filmi)

2002 – Aslı ile Kerem (Aslı) (TV Dizisi)

2000 – Eyvah Kızım Büyüdü (Roza) (TV Dizisi)

2000 – Reyting Hamdi (Şebnem) (TV Dizisi)

1999 – Aşkın Dağlarda Gezer (Kejal) (TV Dizisi)

1994 – Zzzzt FM (TV Dizisi)

1994 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

1993 – Üç Kişilik Dünya (TV Dizisi)

1992 – Ahmet Hamdi Bey Ailesi (TV Dizisi)

1991 – Üç Arkadaş (TV Dizisi)