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Şebnem Ferah Bostancı’da konser verdi, kadın cinayetlerine değindi
Şebnem Ferah Bostancı’da konser verdi, kadın cinayetlerine değindi
New York’ta verdiği bir seri konser sonrası ayağının tozu ile Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alan Şebnem Ferah, şarkılarıyla 4000 kişiye unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.
Hale Ceylan BARLAS
Magazin 14 Ocak 2020 - 07:03

1996'da yayınladığı ilk albümü ‘Kadın’dan bu yana söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliği ile Türk müzik tarihinde önemli bir yer edinen Şebnem Ferah, Bostancı’da konser verdi. Üç saat boyunca ara vermeden performans sergileyen Ferah, eski şarkılarının yanı sıra, en yeni şarkılarını da seslendirdi.

Kadın cinayetlerine yıllardır aynı hassassiyetle yaklaşan ve yazdığı şarkılarda da değinen Ferah, son albümü Parmak İzi'nde yer alan ‘Sözde Namus' şarkısına başlamadan önce kısa bir konuşma yaparak seyircisi ile şarkıyı söyledi.