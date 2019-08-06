Şebnem Schaefer: Deniz tutkusunu paylaştı

Bir süredir işleri dolayısıyla yurt dışında olan eski manken Şebnem Schaefer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hem düzgün fiziğini gözler önüne serdi hem de deniz tutkusunu gözler önüne serdi.

Şimdilerde bir televizyon kanalında sunuculuk yapan Şebnem Schaefer, renkli kimliğiyle olduğu kadar güzelliğiyle de göz dolduran bir isim. Bir süredir yurt dışında olan ve sosyal medya hesabı üzerinden bu gezisiyle ilgili paylaşımlarda bulunan Schaefer bu defa da deniz keyfi yaparken çekilmiş bir karesini paylaştı. Mavi mayosu ile Baltık Denizi’nin tadını çıkartırken çekilmiş fotoğrafını takipçilerine ulaştıran sunucu şunları yazdı:

“Nazım'ın da dediği gibi “En güzel deniz: henüz gidilmemiş olandır” hem işim gereği hem de tatil için gittiğim dünyanın farklı yerlerinde denize girme şansım oldu. Şimdi de Polonya'nın Baltık Denizi kıyılarındayım. Bakalım daha hangi denizlere gideceğim…”