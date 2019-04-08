Şebnem ve Kanat’ın yüzük detayı

Sürpriz nikah ile magazin gündeminin bir anda ilgi odağı haline gelen Şebnem Bozoklu ve Kanat Atkaya’nın keyifli ve neşeli halleri dikkat çekti. Nikah sonrasında alışverişe çıkan ikili, giyim alışverişinin yanında mutfak alışverişe de yapmayı ihmal etmedi.

Başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu yaptığı açıklamada, “Bir kaç ihtiyacımız vardı onları almaya geldik. Onun dışında her şey çok güzel arkadaşlar, mutluyuz keyifliyiz kısaca yolunda her şey” açıklamasında bulundu. Ayrıca ikilinin yüzüklerini bilinenin aksine yüzük parmaklarına değil de, orta parmaklarına takmaları dikkat çekti.