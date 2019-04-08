Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Şebnem ve Kanat’ın yüzük detayı
Şebnem ve Kanat’ın yüzük detayı
Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir nikahla dünya evine giren Şebnem Bozoklu ve Kanat Atkaya çifti, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 8 Nisan 2019 - 07:38

Sürpriz nikah ile magazin gündeminin bir anda ilgi odağı haline gelen Şebnem Bozoklu ve Kanat Atkaya’nın keyifli ve neşeli halleri dikkat çekti. Nikah sonrasında alışverişe çıkan ikili, giyim alışverişinin yanında mutfak alışverişe de yapmayı ihmal etmedi.

Başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu yaptığı açıklamada, “Bir kaç ihtiyacımız vardı onları almaya geldik. Onun dışında her şey çok güzel arkadaşlar, mutluyuz keyifliyiz kısaca yolunda her şey” açıklamasında bulundu. Ayrıca ikilinin yüzüklerini bilinenin aksine yüzük parmaklarına değil de, orta parmaklarına takmaları dikkat çekti.

İLGİLİ HABERŞebnem Bozoklu'ya kına kahvaltısı yaptılar
Etiketler