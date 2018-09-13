Şebnem’den avukat tepkisi: Cinsel durumumla ilgili rapor alındı

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Sözcü/ İstanbul

Manken Şebnem Schaefer'ın izni olmadığı halde bir televizyon kanalına katılıp küçük düşürücü açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla eski avukatı İbrahim Fırat'a açtığı 140 bin liralık tazminat davası reddedildi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açan Şebnem Schaefer, eski avukatı İbrahim Fırat'ın izni olmadan birçok televizyon programına katılıp kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunduğunu öne sürdü. Şebnem Schaefer'in avukatı Ruken Özdemir dilekçede şu iddialara yer verdi: “Davalı ‘Orada Neler Oluyor' adlı televizyon programında müvekkilim için, ‘Müvekkilime güveniyorum. İstenirse tekrar bekaret raporu alabiliriz. Mahkemeden Özcan Deniz'in biseksüel olup olmadığına ilişkin rapor isteyeceğiz. O, (Özcan Deniz) müvekkilim için deli raporu istedi. Bu müvekkilimi çok üzdü' şeklinde meslek kurallarına tamamen aykırı, sır saklama yükümlülüğüne ters ve müvekkilimi küçük düşürücü açıklamalarda bulunmuştur. Bu durum basında “Deli raporu çıktı” şeklinde geniş yer bulmuş ve müvekkilimin itibarını sarsmıştır.”

“ADALETE GÜVENİYORUM”

Mahkemede söz alan Şebnem Schaefer, “Ben ona güvendim. 10 seneden beri bir mücadele içerisindeyim. Adalete güveniyorum. Takdir mahkemenindir. Davamın kabulüne karar verilsin” dedi. Davalı İbrahim Fırat'ın avukatı da, “Davanın reddini istiyoruz. Davacının maddi bir zararı yoktur. İleri sürülen televizyon programına müvekkilim davacının isteği üzerine katılmıştır. Programın yayınlanmasından 1 yıl 3 ay sonra müvekkilimi avukatlıktan azletmesi davacının zarar görmediğinin ispatıdır. Dava reddedilsin” diye konuştu.

ŞEBNEM’DEN İLK AÇIKLAMA

Eski avukatıyla yaşadığı dava sürecinin haberleştirilmesinin ardından yeniden gündeme gelen Şebnem Scheafer, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duygularını dile getirdi. İşte o satırlar:

“Dünkü davam için beni arayan, soran dostlarıma ve Almanya’dan gelen avukatım Ruken Öz’e çok teşekkür ederim. 9 yıldır eski avukatımla yaşamış olduğum yargı sürecinde, açtığım manevi tazminat davası için dün verilen red kararı beni derinden üzdü. Daha önce açmış olduğum maddi tazminat davasında karşı tarafın bana para ödemesine karar verilmişti. Ama karşı taraf temyiz ettiği için dosya şuan yargıtayda. Dün verilen ret kararının gerekçesi ise henüz bilinmiyor. Bugün gözümün önünde bir karınca ölse, bir çiçek solsa üzülen ben; o kişi şu anda gözümün önünde ölse üzülmeyeceğim. Manevi olarak o kadar yıprandım ama mahkeme huzurunda bu yaşadığım üzüntüyü demek ki yeterince kanıtlayamamışım. Kararı temyiz edeceğim. Haklılığımın bir gün görüleceğine inanıyorum. Bugün iyiyim. Teşekkürler”