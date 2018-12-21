Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Şebnem’den Türkçe aksan tepkisi
Şebnem’den Türkçe aksan tepkisi
Manken ve sunucu Şebnem Schaefer, önceki gün Etiler'deki bir AVM'deydi.
Emre ÇEVİK
Magazin 21 Aralık 2018 - 07:38

Kendisini görüntüleyen muhabirlere “Televizyon programı ve defileler devam ediyor. Her şey yolunda. Tiyatrom da devam ediyor” şeklinde açıklamada bulunan Şebnem Schaefer’ı aksanıyla alakalı gelen sorular bir hayli sinirlendirdi. Almanya doğumlu olan Schaefer; “Aksan aksan diye bir hal oldunuz. Ben İstanbul Türkçesi konuşuyorum. Wilma Elles, Hadise ya da Meryem Uzerli gibi konuşmuyorum. Yapmayın artık Allah aşkına! Can Gürzap bile Türkçemi beğendi. Ben Wilma Elles gibi mi konuşuyorum? Kırık Türkçe’yle konuşmuyorum. Alman aksanı değil konuşmam. Bazıları ders alma dedi sempatikliğin gitmemesi için. Ben haber spikerliği yapmıyorum. Devamlı sunuculuk teklifleri geliyor demek ki memnunlar” dedi.

dsc_6270

BAŞVURUYU BİR BUÇUK SENE ÖNCE YAPMIŞ

Öte yandan kendisini ölümle tehdit eden eski nişanlısı Murat Kadıoğlu'ndan şikayetçi olduğu hatırlatılan manken; “Bir buçuk sene önceki olaylar. Şikayet etmiştim duruşma tarihi daha yeni belli olduğu için yeni gibi basında yer aldı. Duruşma tarihi Şubat’ta. Yargı süreci var konuşamam” diyerek röportajı noktaladı.

İLGİLİ HABERŞebnem Schaefer'dan Sıla'ya destek... 'Ahmet Kural'a ağır ceza verilmeli'
Etiketler