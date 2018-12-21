Şebnem’den Türkçe aksan tepkisi

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Kendisini görüntüleyen muhabirlere “Televizyon programı ve defileler devam ediyor. Her şey yolunda. Tiyatrom da devam ediyor” şeklinde açıklamada bulunan Şebnem Schaefer’ı aksanıyla alakalı gelen sorular bir hayli sinirlendirdi. Almanya doğumlu olan Schaefer; “Aksan aksan diye bir hal oldunuz. Ben İstanbul Türkçesi konuşuyorum. Wilma Elles, Hadise ya da Meryem Uzerli gibi konuşmuyorum. Yapmayın artık Allah aşkına! Can Gürzap bile Türkçemi beğendi. Ben Wilma Elles gibi mi konuşuyorum? Kırık Türkçe’yle konuşmuyorum. Alman aksanı değil konuşmam. Bazıları ders alma dedi sempatikliğin gitmemesi için. Ben haber spikerliği yapmıyorum. Devamlı sunuculuk teklifleri geliyor demek ki memnunlar” dedi.

BAŞVURUYU BİR BUÇUK SENE ÖNCE YAPMIŞ

Öte yandan kendisini ölümle tehdit eden eski nişanlısı Murat Kadıoğlu'ndan şikayetçi olduğu hatırlatılan manken; “Bir buçuk sene önceki olaylar. Şikayet etmiştim duruşma tarihi daha yeni belli olduğu için yeni gibi basında yer aldı. Duruşma tarihi Şubat’ta. Yargı süreci var konuşamam” diyerek röportajı noktaladı.