Seçil Gür kimdir? Seçil Gür nereli ve kaç yaşında?

Deli Yangın adlı ilk single çalışması ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Seçil Gür hakkında merak edilenler haberimizde...

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yapan Seçil Gür hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Seçil Gür? Nerede doğdu, kaç yaşında…

SEÇİL GÜR KİMDİR?

Seçil Gür, Almanya'nın Hof kasabasında doğdu. Aslen Adanalı'dır. Müzik hayatına 12 yaşında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası viola sanatçısı Meral Sayın'dan aldığı solfej dersleriyle başlayan Seçil Gür, İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Adana’da tamamladıktan sonra, 1999 yılında İstanbul'a taşınmış İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümünden mezun olmuştur.

Eğitimi sırasında Nevzat Atlığ, Münip Utandı, Mustafa Doğan Dikmen, Cengiz Ünal, Emel Şenocak, Erol Uras, Sinem Özdemir, Mehmet Emin Bitmez, Nurlu Eral, Emin Baykırkık gibi hocalardan şan ud, piyano, Batı ve Türk müziği solfeji, uslup repertuar ve mimik diksiyon alanlarında eğitim almıştır.

2008 yılında Stüdyo Oyuncuları çatısı altında Şahika Tekand ve Esad Tekand'dan oyunculuk ve sanat tarihi üzerine eğitim aldı. Ayrıca eğitim kurumlarında eğitmenlik görevi de üstlenen Seçil Gür, aynı zamanda beste-söz yazarlığı yapmakta ve konser çalışmalarını dürdürmektedir.

Seçil Gür, Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.