Seçil Gür: Serdar’la yoldaşız

Serdar Ortaç’la yaşadığı ilişkiyle tanınan şarkıcı Seçil Gür, ‘Live Style’ programına konuk oldu. Ünlü popçuyla ilişkisini anlatan Gür, “Serdar’la birbirimize yoldaşlık yapıyoruz. Biliyorum ki benim kötülüğümü asla istemiyor. O da biliyor ki ben onun kötülüğünü asla istemiyorum. O anlamda ona teslim olmuş olabilirim” dedi.

“KENDİMİ MAGAZİNİN İÇİNDE GÖRMEKTEN HOŞLANMIYORUM”

“Serdar Ortaç ile ilişkinizi açıkladıktan sonra magazinde hep siz varsınız. Bu sizi yoruyor mu? sorusuna Gür, “Bu durum beni yoruyor, evet. Magazini seviyorum ama kendimi magazinin içinde görmekten hoşlanmıyorum. Yürüyüşe çıkıyoruz 500 metre arayla bir kanal durduruyor. Belki alışacağım ileride” yanıtını verdi.

“GİZLİ KISKANÇ”

Gür, Ortaç’ın kıskanç olup olmadığı sorusu üzerine de “Gizli kıskanç. Beni negatif etkileyen bir kıskançlığı yok. Tatlı kıskanç” dedi.