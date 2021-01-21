Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Seçil Gür: Serdar’la yoldaşız

Serdar Ortaç ile aşk yaşayan Seçil Gür, konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulundu.

Güncellenme: 10:07, 21/01/2021
Haberler Magazin
Seçil Gür: Serdar’la yoldaşız

Serdar Ortaç’la yaşadığı ilişkiyle tanınan şarkıcı Seçil Gür,  ‘Live Style’ programına konuk oldu. Ünlü popçuyla ilişkisini anlatan Gür, “Serdar’la birbirimize yoldaşlık yapıyoruz. Biliyorum ki benim kötülüğümü asla istemiyor. O da biliyor ki ben onun kötülüğünü asla istemiyorum. O anlamda ona teslim olmuş olabilirim” dedi.

“KENDİMİ MAGAZİNİN İÇİNDE GÖRMEKTEN HOŞLANMIYORUM”

“Serdar Ortaç ile ilişkinizi açıkladıktan sonra magazinde hep siz varsınız. Bu sizi yoruyor mu? sorusuna Gür, “Bu durum beni yoruyor, evet. Magazini seviyorum ama kendimi magazinin içinde görmekten hoşlanmıyorum. Yürüyüşe çıkıyoruz 500 metre arayla bir kanal durduruyor. Belki alışacağım ileride” yanıtını verdi.

Serdar Ortaç-Seçil Gür (Fotoğraf: DepoPhotos)

“GİZLİ KISKANÇ”

Gür, Ortaç’ın kıskanç olup olmadığı sorusu üzerine de “Gizli kıskanç. Beni negatif etkileyen bir kıskançlığı yok. Tatlı kıskanç” dedi.

İlginizi ÇekebilirSerdar Ortaç'tan antrikot gafıSerdar Ortaç'tan antrikot gafı
aşk Serdar Ortaç Twitter
Yayınlanma Tarihi:09:57,