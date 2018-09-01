Seçkin Özdemir silah eğitimi alıyor

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Yakın arkadaşı Gürkan Topçu ile gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdemir, ‘Bir şeyler atıştırıp sohbet ettik şimdi de eve gidiyorum’ dedi. Özdemir, eylül ayında ekranlarda olması beklenen yeni dizisi için silah eğitimi aldığını ve çok iddialı bir diziyle ekranlara döneceğini açıkladı. Demet Özdemir ve Fatma Toptaş’ın oyunculuklarını nasıl buldukları sorulunca sevgililerine övgüler yağdırdılar Özdemir ve Topçu ” Demet’in oyunculuğunu çok beğeniyorum bence oyunculukta bir numara” derken Gürkan Topçu “Fatma ve Demet oyunculukta bir numara” şeklinde konuştu.