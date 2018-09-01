Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Seçkin Özdemir silah eğitimi alıyor
Seçkin Özdemir silah eğitimi alıyor
Oyuncu Seçkin Özdemir önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 1 Eylül 2018 - 08:53

Yakın arkadaşı Gürkan Topçu ile gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdemir, ‘Bir şeyler atıştırıp sohbet ettik şimdi de eve gidiyorum’ dedi. Özdemir, eylül ayında ekranlarda olması beklenen yeni dizisi için silah eğitimi aldığını ve çok iddialı bir diziyle ekranlara döneceğini açıkladı. Demet Özdemir ve Fatma Toptaş’ın oyunculuklarını nasıl buldukları sorulunca sevgililerine övgüler yağdırdılar Özdemir ve Topçu ” Demet’in oyunculuğunu çok beğeniyorum bence oyunculukta bir numara” derken Gürkan Topçu “Fatma ve Demet oyunculukta bir numara” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERSeçkin Özdemir kimdir? Yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir kaç yaşında ve aslen nereli? İşte merak edilenleri...
Etiketler