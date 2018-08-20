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Seçkin Piriler bikinili paylaşmadı
Seçkin Piriler bikinili paylaşmadı
Eski model Seçkin Piriler pek çok ünlü ismin aksine deniz kenarından paylaştığı fotoğraflarda bikinili karelerini tercih etmeyerek dikkatli davrandı.
Magazin 20 Ağustos 2018 - 07:49

Yaz aylarının olmazsa olmazlarından biri, bikinili görüntü vermemek adına magazin muhabirleriyle oynanan köşe kapmacadır. Ancak sosyal medya kullanımı yaygınlaştıktan sonra özellikle fiziğine güvenen ünlü isimler bol bol bikinili fotoğraf paylaşımında bulunuyor. Kimi isimler işini şansa bırakmamak adına fotoğraflar üzerinde oynama yaparken kimileri de son derece rahat bir biçimde paylaşımlarda bulunuyor.

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PİRİLER BİKİNİLİ PAYLAŞMADI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan eski model Seçkin Piriler de deniz kıyısında çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ancak Piriler, diğer isimlerin aksine üzerindeki kıyafeti çıkarmayarak bikinili pozlarını paylaşmak istemedi.

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