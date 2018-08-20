Seçkin Piriler bikinili paylaşmadı
Yaz aylarının olmazsa olmazlarından biri, bikinili görüntü vermemek adına magazin muhabirleriyle oynanan köşe kapmacadır. Ancak sosyal medya kullanımı yaygınlaştıktan sonra özellikle fiziğine güvenen ünlü isimler bol bol bikinili fotoğraf paylaşımında bulunuyor. Kimi isimler işini şansa bırakmamak adına fotoğraflar üzerinde oynama yaparken kimileri de son derece rahat bir biçimde paylaşımlarda bulunuyor.
PİRİLER BİKİNİLİ PAYLAŞMADI
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan eski model Seçkin Piriler de deniz kıyısında çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ancak Piriler, diğer isimlerin aksine üzerindeki kıyafeti çıkarmayarak bikinili pozlarını paylaşmak istemedi.