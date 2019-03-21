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Seçkin Piriler dönüyor
Seçkin Piriler dönüyor
Eski manken Seçkin Piriler bir bayan arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 21 Mart 2019 - 07:34

Kendisini ve arkadaşını görüntüleyen habercilere ‘kıyafetim nasıl olmuş?’ diye soran Piriler, “Çok cıvıl cıvıl oldum. Karar aldım artık Seçkin Piriler geri dönüyor. Bu kadar yeter” diye konuştu.

Seçkin Piriler, boşanma protokolüne uymadığı, Ortaköy'deki dairesinin yüzde 50'sini kendisine devretmediği gerekçesiyle Kaan Tangöze'ye dava açmıştı. Konu hakkında konuşmak istemeyen Piriler, “Adli süreç başladı ben konuşmak istemiyorum” dedi. Meral Kaplan sorusunu yarı da kesen Seçkin hanım, “O konu hakkında hiç istemiyorum” diyerek hızlı adımlarla uzaklaştı.

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