Seçkin Piriler dönüyor

Kendisini ve arkadaşını görüntüleyen habercilere ‘kıyafetim nasıl olmuş?’ diye soran Piriler, “Çok cıvıl cıvıl oldum. Karar aldım artık Seçkin Piriler geri dönüyor. Bu kadar yeter” diye konuştu.

Seçkin Piriler, boşanma protokolüne uymadığı, Ortaköy'deki dairesinin yüzde 50'sini kendisine devretmediği gerekçesiyle Kaan Tangöze'ye dava açmıştı. Konu hakkında konuşmak istemeyen Piriler, “Adli süreç başladı ben konuşmak istemiyorum” dedi. Meral Kaplan sorusunu yarı da kesen Seçkin hanım, “O konu hakkında hiç istemiyorum” diyerek hızlı adımlarla uzaklaştı.