Seçkin Piriler ve Kıvılcım Ural anlaştı, dava geri çekildi

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler ile yeni eşi Kıvılcım Ural, davalık olmuştu. İkili anlaştı ve açılan dava geri çekildi.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, bundan iki yıl önce Kıvılcım Ural ile evlenmişti. Evlilik süreci sancılı olmuş, Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler Ural hakkında hakaret davası açmıştı.

Piriler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, Ural’ın kendisine “Bana bak eski kaşar, anlayacağın dilden yazayım! Tepemin tasını attırdın. 7 yaşındaki çocuğu evden kovmak ne vicdansız k…e! Annelik bile yapacak kapasite yok mu sende pislik? O çocuğa annelik yap yoksa mumla ararsın o çocuğunu” şeklinde mesaj atarak hakarette bulunduğunu iddia etmişti.

‘OLMASI GEREKEN DE BU ZATEN’

Başvuru üzerine Ural hakkında ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İkili, uzlaştı ve dava geri çekildi. Açıklama yapan Ural, “Seçkin Piriler ile ilgili davayı karşılıklı geri çektik. Sular duruldu olması gereken de bu zaten” dedi.