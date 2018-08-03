Seçkin Piriler ve Meral Kaplan’ın kavga görüntüleri ortaya çıktı

Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler, Bodrum Gündoğan’daki evinde misafir ettiği Meral Kaplan'la kavga etti. Piriler'in 'kardeş kavgası' demesine karşın ortaya çıkan görüntüler "Bu nasıl bir kardeş kavgası" dedirtti. İkilinin kavga nedeninin hizmetçisinin Meral Kaplan'a anlattıkları olduğu öğrenildi. İddialara göre hizmetçi evde şahit olduğu bazı görüntüleri Kaplan'a anlatınca ortalık karıştı.

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Seçkin Piriler ve Meral Kaplan’ın, geçtiğimiz gün Bodrum-Gündoğan’da Piriler’e ait evde kavga edip birbirlerini yaraladıkları iddia edilmişti. Kavganın nedeninin ise Kaplan’ın Piriler’e yönelttiği eleştiriler olarak açıklanmıştı. Olayın açığa çıkmasının ardından Piriler sosyal medya hesabından Kaplan ile fotoğrafını paylaştı ve iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Ancak gerçekler bugün tam olarak gün yüzüne çıktı. İkilinin kavga ettiği, birbirlerine ağır hakaret ve suçlamalarda bulunduğu hatta fiziki olarak yaralandıkları kesinleşti.

Piriler, yine sosyal medya hesabından bu kez “Kavga yaşandı” açıklaması yaptı. Piriler yeni açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Haberlerle ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Çok büyüsün istemediğimiz için ufak tartışmamızı doğrulamak istemedik. Çünkü bizim tartışmamız kardeş kavgası. Her evde olabilen bir tartışmaydı. Dallanıp budaklanmasını istemiyoruz. Meral ile barıştık bile aramızda problem yok”

Ne var ki bu açıklamanın ardından Piriler’in önce bir ses kaydı ardından fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı. Fotoğraflarda kavga sırasında Piriler’in vücudunda oluşan yaralanmalar net bir şekilde görülüyor.

Çatallı kavga Seçkin Piriler’in eski eşi rock’çı Kaan Tangöze’nin aldığı evde gerçekleşti.

Magazin kulislerinde, dostlukları yıllar öncesine dayanan ikilinin çok özel bir nedenden dolayı kavga ettiği konuşuluyor.

İddiaya göre Meral Kaplan’ın hizmetçisi evde görüp bizzat şahit olduğu bir olayı Meral Kaplan ile paylaştı. Temkinli davranmaya çalışan Kaplan, duyduklarını hemen Piriler ile paylaşmasa da içinde büyük bir şüphe eve öfke uyandı.

Meral Kaplan, sonunda dayanamadı ve hizmetçisinden duyduklarını Seçkin Piriler’e sordu. Kavga ise tam olarak bu sorunun açığa çıkmasının ardından yaşandı. Şimdi herkes hizmetçinin neye şahit olduğunu ve iddiaların doğru olup olmadığını merak ediyor.