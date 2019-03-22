Seçkin Piriler’den dava açıklaması

Özgür Dünya filminin Cosplay partisine katılan Seçkin Piriler, eski eşi Kaan Tangöze ile olan davasıyla ilgili açıklama yaptı.

Gürbey İleri, İdris Nebi Taşkın, Hayal Köseoğlu, Sami Aksu, Murat Serezli ve Rabi Söytürk’ün yer aldığı Özgür Dünya filmi, galası Cosplay parti ile gerçekleşti. Partiye katılanlar arasında Seçkin Piriler de vardı.

Piriler, galada 3 yıl önce boşandığı Kaan Tangöze’nin boşanma protokolüne uymayarak Ortaköy'deki boğaz manzaralı dairesinin yüzde 50'sini kendisine devretmemesinin ardından açtığı davayla ilgili de konuştu. Piriler, “Ben de bazı haklarımı korumak zorundayım” dedi.