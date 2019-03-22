Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Seçkin Piriler’den dava açıklaması
Seçkin Piriler’den dava açıklaması
Özgür Dünya filminin Cosplay partisine katılan Seçkin Piriler, eski eşi Kaan Tangöze ile olan davasıyla ilgili açıklama yaptı.
Magazin 22 Mart 2019 - 10:26

Gürbey İleri, İdris Nebi Taşkın, Hayal Köseoğlu, Sami Aksu, Murat Serezli ve Rabi Söytürk’ün yer aldığı Özgür Dünya filmi, galası Cosplay parti ile gerçekleşti. Partiye katılanlar arasında Seçkin Piriler de vardı.

Piriler, galada 3 yıl önce boşandığı Kaan Tangöze’nin boşanma protokolüne uymayarak Ortaköy'deki boğaz manzaralı dairesinin yüzde 50'sini kendisine devretmemesinin ardından açtığı davayla ilgili de konuştu. Piriler, “Ben de bazı haklarımı korumak zorundayım” dedi.

İLGİLİ HABERSeçkin Piriler dönüyor
Etiketler