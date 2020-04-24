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Seda Akgül: Cami hoparlörlerinden verilebilirdi marşımız
Seda Akgül: Cami hoparlörlerinden verilebilirdi marşımız
Sunucu Seda Akgül, dün ulusça evlerden okunan İstiklal Marşı ile ilgili içine sinmeyen noktaları sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 24 Nisan 2020 - 08:29

Televizyondan yapılan yayında sokağa çıkma yasağı olan çocukların arasında yeterli sosyal mesafe bırakılmadığından yakınan Akgül, aynı zamanda dikkatini çeken diğer hususlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“İçime sinmedi… Cami hoparlörlerinden de verilebilirdi marşımız. Dün 2300 kişi sosyal mesafe cezası yedi. Sayın Başkan 66 yaşında, çocuklar ise adı üstünde.. Marşa 2 kere girildi. Biz daha tenha bir yerde olduğumuz için duyamadık. Herkes Büyükşehir'de değil ki…”

 

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