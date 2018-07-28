Seda Akgül canlı yayında programı bıraktığını açıkladı! Yeni sunucu da belli oldu…

Hakan Ural ile birlikte hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının sunuculuğunu üstlenen Seda Akgül, canlı yayında bu programdaki son yayınına çıktığını açıkladı. Seda Akgül veda konuşmasında, Acun Ilıcalı ve tüm ekibe teşekkür etti...

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Seda Akgül canlı yayında Gel Konuşalım programını bıraktığını açıkladı! Akgül, “Acun Ilıcalı başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin” dedi. Yayının sonunda iki sunucu sarılarak programa veda etti. İşte detaylar…

YENİ SUNUCU BELLİ OLDU!

Programa Seda Akgül’ün yerine yeni sunucu olarak ise manken ve sunucu Esra Eron gelecek. Yeni bölümlerde günün magazin olaylarını Hakan Ural ve Esra Eron yorumlayacak.

SEDA AKGÜL KİMDİR?

Seda Akgül, 17 Haziran 1971 Ankara doğumlu, Türk sunucu ve akademisyen ve yazardır. TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yapan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi’nin bursu ile Brüksel’de Avrupa Birliği Gazeteciliği okumuş, Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington'da staj görmüştür.

TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, kuruluşundan itibaren TV 8'de görev almıştır. Avrupa Birliği’ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar yaptığı ana haber bülteni spikerliği ile de tanınmaktadır. Işık Üniversitesi'nde 2004-2007 arasında İngilizce verdiği medya dersleri ile de akademisyenlik görevini devam ettirmiştir.

TV 8 ekranlarında, hafta sonu sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sunarak, eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini toplayan Seda Akgül 17 Eylül 2012 tarihinde yeni yayın döneminde Star TV’ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya başlamıştır. Ağustos 2014’te kanaldan ayrılmış ve bir reality show sunmak için Kanal D’ye geçmiştir. 2016 yılında Avram Habib ile evlendi. 2016 Temmuz’da boşandı.