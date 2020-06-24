Seda Akgül: Ciddi bir ameliyat geçirdik…

Karantina dönemini ailesiyle birlikte geçiren ve sonrasında da yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşime giren sunucu Seda Akgül, kısa bir süre önce kedisinin kaybolduğunu duyurmuş ve üzüntüsünü takipçileriyle paylaşmıştı. Akgül mutlu haberi yine sosyal medya hesabı üzerinden verdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve bir dönem Youtube kanalı üzerinden yayınlar gerçekleştiren Seda Akgül, şimdilerde ailesiyle birlikte corona günlerinde virüsten uzak kalmaya çalışıyor. Instagram hesabı üzerinden gündelik koşturmalarına dair paylaşımlarda bulunan Akgül, bundan iki gün önce üzerine titrediği kedisinin kaybolduğunu duyurmuş ve yardım ricasında bulunmuştu.

Yaşadığı üzüntülü günlerin ardından kedisinin döndüğü haberini yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Seda Akgül, paylaştığı karenin altına şu satırları yazdı:

“Güzel kızım köpeklerin saldırısından kurtulup hırpalanmış ve yaralı halde, 2 gün sonra, annesine dönmeyi başardı. Ciddi bir ameliyat geçirdik, biraz daha dayanacağız. Tüm hayvanseverlerin, bize destek olanların, dua edenlerin kalplerinden öpüyorum”