Seda Akgül, Ebru Polat’a ‘şişme bebek’ dedi, Polat ‘Kes lan’ diye cevap verdi

Seda Akgül, sunuculuğunu yaptığı sabah programında, Ebru Polat'ın çektiği ve 'Her güne bir sevgili koyacağım' dediği videosunu yorumladı ve 'Şişme bebek aranıyor' dedi. Bunun üzerine Polat "Kadınlara karşı düşmanlığını bitir artık. Adamın canını sıkma kes lan sesini" dedi...

Seda Akgül ve Ebru Polat’ın ağız dalaşı sosyal medyaya damgasını vurdu. Sunucularından biri olduğu sabah programında, Ebru Polat’ın Instagram hesabına yüklediği ve ‘Her güne bir sevgili koyacağım’ dediği videosunu yorumlayan Akgül, hem Polat’ı taklit etti hem de ‘Şişme bebek’ sözlerini sarfetti. Yetmedi “Çıkıp minicik eteğimle oynarsam aranıyorsun derler; istiyorum istiyorum demek ki bizim gibi kaç gündür adamsız kalsa ne yapacak” dedi. Bunun üzerine Akgül’e hemen cevap veren Polat da “Seda kimsin bilmiyorum bir tarafının kılları ağarmış şu kadınlara karşı düşmanlığını bitir artık. Adamın canını sıkma kes lan sesini” diyerek cevap verdi…

Bu sözler üzerine Akgül yayın esnasında Polat’a yanıt verdi ve “Er kişi kendinden bilir işi… Hanımefendinin adını ve bahsettiği kişiyi aratın herkesin geçmişi ortada” dedi. Bu kez Polat tartışmayı sosyal medyaya taşıdı ve ardı ardına paylaşımlar yaptı.



“Kadının kadına şiddeti bitmiyor; bu kadın böyle kıskanç üslupsuz biri… Sataşmadığı kavga etmediği kimse kalmadı. bakmaz k.çının samsağına çıkar dağın tepesine dedikleri sensin. Benden sana yar olmaz, benden vazgeç” dedi. İşte Polat’ın diğer paylaşımları…