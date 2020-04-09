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Seda Akgül hastane odasından paylaştı
Seda Akgül hastane odasından paylaştı
Sunucu Seda Akgül, hastane yatağından yaptığı paylaşım ile takipçilerini korkuttu.
Magazin 9 Nisan 2020 - 10:16

Şimdilerde bir televizyon kanalında magazin programı yorumculuğu yapan Seda Akgül, sosyal medya hesabı üzerinden hastane yatağında yatarken çektiği bir selfieyi paylaştı.

Takipçileri de Akgül’ün bu paylaşımını görünce hemen akıllarına corona virüsü geldi.

Ünlü isim paylaştığı fotoğrafın altına sağlık durumuyla ilgili şunları yazdı:

“Bana dün akşam bebekler gibi bakan sevgili dostum Gülten Aşıcıoğlu’na çok teşekkür ederim. Corona değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum. Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim. Şu anda iyiyim. Yayında görüşürüz ”

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Son güncelleme: 10:50 - 09.04.2020
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