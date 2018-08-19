Seda Akgül: Rujumu sürüp, bikini ile de poz verebilirdim ama…

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Sunuculuk kariyerinde yaptığı önemli işlerin dışında özel hayatıyla da magazin haberlerinde kendisine yer bulan Seda Akgül, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden. Farklı konular hakkında paylaşımlar yapmaktan geri durmayan Akgül’ün son paylaşımı voleybol üzerine oldu. Plajda voleybol oynarken çekilmiş karelerini hesabından paylaşan Akgül altına da şunları yazdı:

“Bu fotoları da, balıklama atlarken olanları da güzel olduğum için değil, özel olduğunu düşündüğüm için paylaşıyorum. Bu sporları bilen bilir…

Bu teknikler ortalama 10 sene emek gerektirir. Düşmek bile tekniktir. Rujumu sürüp, topuklu terliğimi giyip, saçımı maşalayıp, 5 fotoshop yapıp, bikini ile de poz verebilirim. Ama bu benim tercihim…”





