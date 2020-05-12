Seda Akgül sokağa çıkma yasağına isyan etti ‘Coronadan ölmeyi tercih ederim’

Ünlü sunucu Seda Akgül, dün akşam sosyal medyadan paylaştığı video ile herkesi şaşırttı. 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı sonrası duygularını çektiği video ile anlatan Akgül “Yetkililere yalvarıyorum; ne olur 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla bizi evlere bağlamayın” dedi.

Akgül parkinson olan annesinin de pazar günü çektiği zorlukları anlattı. Akgül şöyle devam etti “Beden ve ruhu ayıramazsınız. Artık şunu mu dedirteceksiniz; ‘Ya korona canımı alsın daha iyi’ Ben bunu demek üzereyim. Ben coronadan ölmeyi tercih ediyorum, tamam mı kardeşim?.”