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Seda Akgül sokağa çıkma yasağına isyan etti ‘Coronadan ölmeyi tercih ederim’
Seda Akgül sokağa çıkma yasağına isyan etti ‘Coronadan ölmeyi tercih ederim’
Seda Akgül, dün akşam açıklanan dört günlük sokağa çıkma yasağını duyunca isyan etti. Ünlü sunucu "Coronadan ölmeyi tercih ediyorum" dedi...
Magazin 12 Mayıs 2020 - 08:35

Ünlü sunucu Seda Akgül, dün akşam sosyal medyadan paylaştığı video ile herkesi şaşırttı. 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı sonrası duygularını çektiği video ile anlatan Akgül “Yetkililere yalvarıyorum; ne olur 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla bizi evlere bağlamayın” dedi.

Akgül parkinson olan annesinin de pazar günü çektiği zorlukları anlattı. Akgül şöyle devam etti “Beden ve ruhu ayıramazsınız. Artık şunu mu dedirteceksiniz; ‘Ya korona canımı alsın daha iyi’ Ben bunu demek üzereyim. Ben coronadan ölmeyi tercih ediyorum, tamam mı kardeşim?.”

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Son güncelleme: 08:47 - 12.05.2020
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