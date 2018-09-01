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Seda Akgül sordu: Canlı bomba mı?
Seda Akgül sordu: Canlı bomba mı?
Şimdilerde '4 Kadın Zamanı' adlı programda izlediğimiz sunucu Seda Akgül sosyal medya hesabından takipçilerini işin mutfağına götüren bir paylaşımda bulundu.
Magazin 1 Eylül 2018 - 10:36

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerini hayatının içine dahil eden sunucu Seda Akgül şimdilerde ‘4 Kadın Zamanı’ adlı programla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Aralarında Hande Ataizi ve Derya Tuna’nın da bulunduğu ünlü isimlerle magazin gündemini masaya yatıran Akgül, aralarda ise çektiği kareleri takipçileriyle paylaşarak onları da programa dahil ediyor.

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Seda Akgül son olarak üzerinde mikrofon bağlantısının ve bataryasının bulunduğu bacaklarının fotoğrafını hesabından paylaştı. Her zaman rastlanmayacak bu kareyi Akgül, “Canlı bomba mı, yayına hazırlanan bir kadın mı?” notuyla paylaştı.

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