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Seda Akgül takipçilerine sinirlendi ‘Kötü kalpli, yüzeysel cahillere’ dedi
Seda Akgül takipçilerine sinirlendi ‘Kötü kalpli, yüzeysel cahillere’ dedi
Seda Akgül önceki gün bir bayram mesajı yayınladı. Takipçilerinin sürekli estetik üzerine yorum yapmalarına sinirlenen Akgül yeni bir video çekerek tepkisini ortaya koydu ve 'Kötü kalpli, yüzeysel cahillere... Benim popomdan size ne' dedi...
Magazin 25 Mayıs 2020 - 13:12

Sunucu Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldıktan sonra ailesinin yanına gitti. Dün Instagram hesabından bayram mesajı yayınlayan Akgül, gelen yorumlara sinirlendi ve yeni bir video çekerek takipçilerine tepkisini gösterdi.

“Silikon yaptırmadığım mı kaldı, yok estetik yaptırmadığım mı kaldı? Yok saçın güzel yok saçın çirkin!” diyen takipçilerine sinirlenen Akgül şöyle cevap verdi: “Acayip bir toplum oldunuz. Konuşunca da ‘delirdin’ deniliyor. Kardeşim ben popomla, bacağımla mı meşhur oldum? Ben başarılı olup tanındığımda tam 103 kiloydum. Ondan sonra zayıfladım. İki ay anne baba evinde oturursan tabii ki tombişlersin. Sizin ruhunuz mu bozuk, ayarınız mı kaçık? Oğlunuza mı alacaksınız beni? Benim popomdan bacağımdan size ne!”

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