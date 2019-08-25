Seda Akgül: Ünlü ve güçlü erkeklerimiz, içiniz rahat mı?

Geride bıraktığımız gün Kırıkkale’de eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut’un vefatının ardından tüm Türkiye ağaya kalktı. Yaşananları sadece kadına şiddet olayı olarak görmenin yaşanan trajediyi basitleştirmek olduğunu savunan pek çok isim varken sunucu Seda Akgül, yaşananlara farklı bir pencereden baktı. Cinayet haberinin ardından bu duruma tepki gösteren ünlü ve güçlü erkeklere seslenen Akgül, bazılarını samimiyetsizlikle suçladı işte Seda Akgül’ün paylaşımı:

“İşine gelince tribünlere oynayan, kadın cinayetlerine söven ünlü ve güçlü erkeklerimiz… İş yerinde ezdiğiniz kadınlar, evde hırpaladığınız, manevi tacizde bulunduğunuz kadınlar, bu zemini hazırladığınız toplum… İçiniz rahat mı? Menfaat beklemediğiniz bir kadın için ne yaptınız? Sorarım size?”