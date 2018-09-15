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Seda Akgül: Zekamı küçümsemeyin libidomu abartmayın
Seda Akgül: Zekamı küçümsemeyin libidomu abartmayın
Bir süredir 4 Kadın Zamanı adlı programda izlediğimiz sunucu Seda Akgül, Beşiktaş'ın yeni kalecisi Karius hakkında yaptığı öpücük göndermesi üzerinden kendisine yapılan yorumlara yanıt verdi.
Magazin 15 Eylül 2018 - 08:08

Ünlü isimlerle birlikte sunduğu ve magazin ile gündemin birleştirildiği bir program olan 4 Kadın Zamanı adlı programda Ahmet Çakar’ın Karius hakkında yaptığı ‘çirkin’ yorumunun ardından okudukları bir ‘mahkemede eniştesine öpücük gönderen ve göz kırpan baldız para cezası aldı’ şeklindeki haberin sonrasında espri yapan Seda Akgül “Benim canım birine öpücük atmak istese şimdi. Beşiktaş'ın kalecisi gelse veririm 3 bin 750 lira, gel kardeş derim, öperim. Parasıyla değil mi derim ya. Öpücük dediğin nedir?” ifadelerini kullandı.


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Son güncelleme: 08:11 - 15.09.2018
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