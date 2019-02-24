Seda Akgül’den hodri meydan

Sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hakkında yapılan haberlere karşı hodri meydan dedi.

Son olarak 4 Kadın Zamanı adlı magazin programında izlediğimiz ve şimdilerde de açtığı youtube kanalı üzerinden takipçilerine ulaşan sunucu Seda Akgül hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

Çıktığı Phuket gezisi sırasında paylaştığı fotoğraflar üzerinden ortaya atılan ‘Paylaştığı fotoğraflara photoshop uyguluyor’ iddialarına katıldığı bir magazin programında yanıt veren ve fotoğrafların şaka amaçlı yapıldığını söyleyen Akgül, bu açıklamasıyla yetinmemiş olacak hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.

Evinde çekilmiş karelerini takipçilerine ulaştıran Seda Akgül aynı zamanda hodri meydan dedi ve şu satırları yazdı: “Hadi foto shop yok, makyaj yok! Ne diyeceksiniz? Çirkin, yaşlı, deli… Mutluyum, o kadar!”