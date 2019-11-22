Seda Akman kimdir? Seda Akman nereli ve kaç yaşında?

Seda Akman, 1978 doğumludur. 2003 yılında yayınlanan Yazı Tura adlı sinema filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Seda Akman hakkında merak edilenler haberimizde... Seda Akman nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun dizisinde, Feraye Kargı karakterini canlandıran Seda Akman hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Seda Akman kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SEDA AKMAN KİMDİR?

Seda Akman, 13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Ankara Bilkent Üniversitesi Diksiyon ve Oyunculuk Bölümü mezunudur. 1998 yılında Miss Palmolive seçilmiş ve ardından Miss Intercontinental yarışmasında 4. olmuştur. 1999 yılında ise Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçilmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini 2003 yılında yayınlanan Yazı Tura adlı sinema filminde canlandırdığı Nazan karakteriyle yaşamıştır.

Yazı Tura, Bir İstanbul Masalı, Balans ve Manevra, Aşk ve Mavi, Bu Şehir Arkadan Gelecek, Adı Zehra, Kalp Atışı, Gecenin Kraliçesi, Acil Servis, fatih, Tozlu Yollar, Eve Düşen Yıldırım, Karakol, Küçük Sırlar, Behzat Ç, Mükemmel Çift, Sonbahar, hesaplaşma, Annem, Emret Komutanım, Kanlı Düğün, Bir İstanbul Masalı, Ölümsüz Aşk, Yazı Tura, Balans ve Manevra, Emret Komutanım: Şah Mat, İyi Yemek Öldürür gibi yapımlarda rol alan Seda Akman, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun adlı dizide Feraye karakterine hayat vermektedir. Seda Akman, 1.70 metre boyunda, 54 kilo ve Oğlak burcudur.

Seda Akman’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kurşun (Feraye) (TV Dizisi)

2018 – Adı Zehra (Leyla) (TV Dizisi)

2018 – Dudullu Postası (TV Dizisi)

2017-2018 – Kalp Atışı (Esra) (TV Dizisi)

2017 – Aşk ve Mavi (Yüksel Karahan) (TV Dizisi)

2017 – Arada (Sinema Filmi)

2016 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Belgin) (TV Dizisi)

2015 – Sen Benimsin (Şefika Toprak) (TV Dizisi)

2015 – O Aşk Benim (TV Dizisi)

2015 – Gecenin Kraliçesi (Hüma) (TV Dizisi)

2015 – Acil Servis (Yeşim) (TV Dizisi)

2013 – Tozlu Yollar (Pınar) (TV Dizisi)

2013 – Fatih (Gülbahar Hatun) (TV Dizisi)

2012 – Eve Düşen Yıldırım (Şayeste) TV Dizisi)

2011 – Karakol – Herkes Adalet İster (Ayşe) (TV Dizisi)

2010 – Mükemmel Çift (Jülide Bozoğlu) (TV Dizisi)

2010 – Küçük Sırlar (Müge) (TV Dizisi)

2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Mülkiye Müfettişi) (TV Dizisi)

2009 – Hesaplaşma (TV Dizisi)

2009 – Son Bahar (Eda) (TV Dizisi)

2007-2008 – Annem (Ayşe) (TV Dizisi)

2006 – Emret Komutanım: Şah Mat (Deniz Yüzbaşı) (Sinema Filmi)

2005 – Kanlı Düğün (Leyla) (TV Dizisi)

2005 – Emret Komutanım (Yüzbaşı Deniz) (TV Dizisi)

2005 – Aşk Yolu (Feraye) (TV Filmi)

2004 – Balans ve Manevra (Zeynep) (Sinema Filmi)

2003 – Ölümsüz Aşk (Şenay) (TV Dizisi)

2003 – Yazı Tura (Nazan) (Sinema Filmi)