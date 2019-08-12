Seda Bakan bebeğini bekliyor

Oyuncu Seda Bakan, doğumuna sayılı günler kala müzisyen eşi Ali Erel ile önceki gün Etiler'deki bir restoran çıkışında görüntülendi. Doğumunun her an gerçekleşe bileceğini söyleyen oyuncu, bayram tatilini İstanbul'da doğumunu bekleyerek geçireceğini söyledi. Hamilelik sürecinde aldığı kilolarla ilgili soruyu cevaplandıran Bakan, “Çok almadım. Doğuma gireceğim için normal' dedi.

‘BİZE HALK PLAJINDA TAKILIYORUZ’

Tatilini Bodrum'da geçiren Seda Bakan'a Çağla Şıkel'in Bodrum'daki fiyatların pahalılığından şikayet ettiği hatırlatılınca oyuncu,”Biz genelde halk plajı tarafında takılıyoruz, bize vurmadı o fiyatlar. Biz pahalı yerlere gitmedik, evimizin tarafındaydık. Masraflı değiliz' diye konuştu. Bebeklerinin ismini söylemek istemeyen çift, “Sürpriz olsun” diye cevapladı.