Seda Bakan bebeğinin kırkını uçurdu

Seda Bakan ile eşi Ali Erel çiftinin kızları Leyla bundan 40 gün önce dünyaya gelmiş ve anne babasını çok mutlu etmişti. Bakan geride bıraktığımız gün kızı Leyla’nın kırkını uçurdu ve sosyal medya hesabından da buna dair paylaşımlarda bulundu.

KIRK UÇURMAK NE DEMEK?

Yeni doğum yapmış anneler heyecanla bebeğinin 40’ının çıkmasını beklerler. Kırkının çıkması da bebeğin doğduğu günden itibaren üzerinden kırk gün geçmesi olayıdır. Halk arasında bu durumun bilinen diğer ismi ise “kırkı uçurmaktır”. Aslında 40’ı çıkan bebek değil annesidir. Lohusalık döneminin sonu olarak da ifade edilir. Fakat bu günde bu günde bebeğe 40 banyosu da yaptırılır. Bir çok yörede 40 çıkarmanın farklı şekillerde yapılıyor olması daha çok gelenek ve göreneklerin ağır bastığının da göstergesidir.