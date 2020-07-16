Seda Bakan ekranlara dönüyor

Kızı Leyla'ya hamile kaldığından beri ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Seda Bakan, Mucize Doktor dizisi ile anlaştığını duyurdu.

Güzel oyuncu Seda Bakan geride bıraktığımız gün İstinyePark’da objektiflere yansıdı. Beyaz sade elbisesi ile şıklığı yakalayan güzel oyuncu muhabirlerin fotoğraf isteğini ise geri çevirmedi.

Sıcak kanlı tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet etti.

MUCİZE DOKTOR İLE ANLAŞTI

Kızı Leyla’ya hamile kaldığından bu yana dek ekranlardan uzak kalan Bakan, “Mucize Doktor ile anlaşmaya vardık sayılır, aslında sadece imza işleri kaldı. Şimdilik bir pürüz gözükmüyor” dedi.