Seda Bakan fit kalmanın sırlarını anlattı

Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın doğumdan kısa süre sonra eski fit haline geri dönmesi dikkat çekti. Bakan, kolay kilo vermenin sırlarını ise sevenleriyle paylaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Reklam yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Seda Bakan birbirinden özel açıklamalarda bulundu. İki kızı olduktan sonra işlerinin arttığını söyleyen Bakan, “Çocuklarım bana şans getirdi” dedi.

ÇOCUKLARA DA REKLAM TEKLİFİ GELİYOR

Leyla ve Ela adında iki kız annesi olan Seda Bakan, çocuklarına da reklam teklifi geldiğini ancak eşinin buna izin vermediğini söyledi.

Bakan sözlerinin devamında ise, “Babaları ‘Bir eve bir artist yeter’ diyor zaten. Ben de nazardan çok korkuyorum ve bazen sosyal medya hesabımdan bile paylaşmaya çekiniyorum” ifadelerini kullandı.

AKŞAM 7.00’DEN SONRA BİR ŞEY YEMİYORUM

Geçtiğimiz aylarda kızı Ela’yı dünyaya getiren Seda Bakan fit görünümüyle de dikkat çekiyor. Güzel oyuncu kilo vermenin sırlarını anlattı.

Bakan, “Emzirmeye devam ediyorum. Akşam 7.00'den sonra bir şey yemiyorum” dedi.