Seda Bakan: Hamile gibi hissetmiyorum

Seda Bakan, arkadaşları ile öğlen yemeği yemek için geldiği Bebek sahilde objektiflere yansıdı. Seda Bakan, “Evet üç aylık hamileyim ama kendimi hiç hamile gibi hissetmiyorum. Hamile olan birçok kadın aş eriyor ama bende aş erme gibi bir durum olmadı. Romantik, komedi tarzında olan filmimiz ‘Öldür Beni Sevgilim’ vizyona girdi ama biz istediğimiz seyirciyi yakalayamadık. Ben bunun nedenini havaların iyi olmasına bağlıyorum, insanlar hava sıcak ve güneşli olunca sinemaya gitmiyor. Bugün hava yağmurlu inşallah insanlar yağmurlu, olan bu havada sinemaya gider ve filmimizi izlerler” dedi.