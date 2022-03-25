Seda Bakan ikinci kez anne oluyor

Oyuncu Seda Bakan, ikinci kez anne oluyor. Bakan, hayranlarına müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından hamile olduğunu açıkladı.

Müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla açıklayan Bakan, gönderisini, “Yeni kız bebek yükleniyor. 4. ayla beraber hayata dönüş başlamıştır” notuyla paylaştı.

Seda Bakan’ın paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi görürken, İdil Fırat, Bengü, Songül Öden ve Berfu Yenenler gibi yakın dostlarından da yorumlar aldı.

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan 36 yaşındaki oyuncu, 2014 yılında müzisyen Ali Erel (38) ile nikâh masasına oturmuş, 2019 yılında da kızı Leyla’yı dünyaya getirmişti.