Seda Bakan, kızı Leyla ile ‘evde kalın’ mesajı verdi
Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren Seda Bakan, corona virüsü tehlikesini en çok ciddiye alan ünlü isimlerden biri.
Salgına karşı uzmanların uyarılarını dinleyen Bakan, ailesiyle birlikte sosyal izolasyon kurallarına da uymaya devam ediyor.
Kucağında kızı Leyla ile yerleri silerken çektiği bir videoyu paylaşan ünlü oyuncu, “Temizliği sevdiğimi bilirsiniz. Bugün 10. günümüz temizliğimizi yapıyoruz ve evde kalıyoruz” ifadelerini kullandı.
Seda Bakan’ın bu paylaşımı kısa sürede 140 bin kişi tarafından izlendi.