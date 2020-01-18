Seda Bakan kızı Leyla’ya filtre uygulamasıyla taç taktı

Kızına Leyla adını veren Seda Bakan onun için düzenlediği mütevazi 40 uçurma töreni ile uzun süre konuşulmuş ve takipçilerinin sempatisini kazanmıştı. Sosyal medya hesabından kızıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunmamaya özen gösteren Bakan, bu defa Ankara’ya yaptıkları bir uçak yolculuğu sırasında çektiği selfieyi paylaştı.

Yolculuk sırasında uyuyan kızının başına, filtre uygulamasını kullanarak çiçekten bir taç takan Bakan, o ana dair kareyi Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı. Bu paylaşımı kendi sayfalarına taşıyan takipçileri Seda Bakan’ın bu karesine ‘Annesi prensesine çiçekten taç yapmış’ yorumunda bulundu.