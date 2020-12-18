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Seda Bakan Mucize Doktor’dan ayrıldı
Seda Bakan Mucize Doktor’dan ayrıldı
'Mucize Doktor'a sonradan dahil olan Seda Bakan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda diziden ayrıldığını duyurdu.
Magazin 18 Aralık 2020 - 08:41

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi ‘Mucize Doktor’ dün akşam 42. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide ‘Adil Hoca’nın kızı Ferda’yı oynayan Seda Bakan ise kadrodan ayrıldı.

“ÇOK GÜZEL VE YORUCU BİR PROJEYDİ”

Geçen haftalarda corona virüsüne yakalanan ve kısa sürede sağlığına kavuşan oyuncu, Instagram hesabından kızı için karavanda süt sağdıktan sonra çektirdiği fotoğrafını paylaşarak “Mucize Doktor’a ve Ferda’ya bu akşam veda ettim. Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere” notunu ekledi.

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Son güncelleme: 08:45 - 18.12.2020
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