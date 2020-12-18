Seda Bakan Mucize Doktor’dan ayrıldı

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi ‘Mucize Doktor’ dün akşam 42. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide ‘Adil Hoca’nın kızı Ferda’yı oynayan Seda Bakan ise kadrodan ayrıldı.

“ÇOK GÜZEL VE YORUCU BİR PROJEYDİ”

Geçen haftalarda corona virüsüne yakalanan ve kısa sürede sağlığına kavuşan oyuncu, Instagram hesabından kızı için karavanda süt sağdıktan sonra çektirdiği fotoğrafını paylaşarak “Mucize Doktor’a ve Ferda’ya bu akşam veda ettim. Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere” notunu ekledi.