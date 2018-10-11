Seda Bakan yeni yaşını sette kutladı
Son dönemin başarılı kadın komedyenlerinden Seda Bakan, şimdilerde Murat Boz’la başrolünü oynadığı Öldür Beni Sevgilim adlı filmin çekimlerinde bulunuyor. Fethiye’de gerçekleşen çekimler yüzünden eşinden ayrı kalan Bakan’a birlikte çalıştığı ekip arkadaşları ve ayrıca Murat Boz da bir sürpriz yaptı.
Geride bıraktığımız gün 33 yaşına giren oyuncu Seda Bakan, set arkadaşlarının kendisine yaptığı sürpriz kutlamayı sosyal medya hesabından da paylaştı. İşte Bakan’ın o paylaşımı: