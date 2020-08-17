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Seda Bakan’dan ev yapımı organizasyon
Seda Bakan’dan ev yapımı organizasyon
Kızı Leyla'nın birinci yaş gününü kutlayan oyuncu Seda Bakan, hazırladığı doğum günü partisi nin pastasını kendi elleriyle yaptı.
Magazin 17 Ağustos 2020 - 09:26

Seda Bakan, Ali Erel ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.

Çift, geçtiğimiz yıl kızları Leyla’yı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşadı. Bakan ve Erel’in kızı Leyla 1 yaşına bastı. Çift, aile arasında düzenledikleri organizasyon ile kızlarının doğum gününü kutladı.

“CANIM LEYLA”

Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından ailecek çekildikleri kareleri “İyi ki doğmuş canım Leyla” notuyla yayınladı.

34 yaşındaki Bakan yaptığı paylaşımlarda doğum günü partisinin pastasını kendi elleriyle yaptığını açıkladı.