Seda Başbuğ kaç yaşında ve nereli? Seda Başbuğ kimdir?
Seda Başbuğ, Acun’un ilk eşi olarak tanınıyor. Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ zaman zaman magazin basınında yer alıyor. Seda Başbuğ aynı zaman Acun Ilıcalı’nın ilk kızı Banu Ilıcalı’nın da annesidir. Peki Seda Başbuğ kimdir?
SEDA BAŞBUĞ KİMDİR?
Seda Başbuğ ve Acun Ilıcalı'nın ilk eşi. 1988 yılında evlendiler. 1993 yılında ise boşandılar. Seda Başbuğ, 22 Haziran 2019 tarihinde Orhun Yazıcı ile evlendi. Banu Ilıcalı ve annesi Seda Bağbuğ Acun Ilıcalı'nın kanalı Tv8'de çalıştı. Seda Başbuğ son dönemde kurucusu olduğu anaokulunu işletiyor.