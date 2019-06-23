Magazinseverler Seda Başbuğ ile ilgili detayları araştırıyor. Peki Seda Başbuğ kimdir? İşte Seda Başbuğ'un hayat hikayesi...

Seda Başbuğ kimdir? sorusu magazin gündemini yakından takip edenler tarafından merak konusu oldu. İşte Seda Başbuğ hakkında merak edilenler…

SEDA BAŞBUĞ KİMDİR?

Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ ile olan evliliği 1988 yılında başladı, 1993 yılında boşanmayla bitti. Kamuoyundan uzak duran Seda Başbuğ medyanın gündemine Acun Ilıcalı’dan olan kızı Banu Ilıcalı’nın düğünü ile geldi. İlk kez görüntülenen Seda Başbuğ gençliği ve güzelliği ile dikkat çekti.

Seda Başbuğ, 2016 senesinde dünya evine giren kızı Banu Ilıcalı’nın düğününde eski eşi Acun Ilıcalı’nın eski eşleri Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile karşılaş hatta fotoğraf çektirmişlerdi. Subaşı, Seda Başbuğ ile çektiği fotoğrafı Instagram hesabından da yayınlamıştı.