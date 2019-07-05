Seda Güven’e eşi Ali Güzel’den sulu şaka

İşadamı Ali Güzel ile evlenen ve şu an balayında olan Seda Güven, eşinin yaptığı şakayla boğulacak gibi oldu. Güzel, eşi uyurken ağzına su döktü ve Güven nefessiz yattığı yerden fırladı...

Oyuncu Seda Güven ve işadamı Ali Güzel, geçtiğimiz hafta dünya evine girdi. Balayı için Güzel’in Bodrum’daki evini tercih eden çift, Güven’in bugün sosyal medya hesabından paylaştığı video ile konuşuluyor. Seda Güven, evinin bahçesinde uyurken eşi tarafından şakalanıyor.

‘Şakalarımın bedeli’ yazılı paylaşıma pek çok kişi gülse de, ‘Böyle bir şaka yapılmaz’ diyenler de fazlaydı. Zira Güven uyurken, eşi Ali Güzel, bir bardak suyu yüzüne dökünce, genç oyuncu sanki nefessiz kalmış gibi yattığı yerden fırlayarak ayağa kalkıyor.