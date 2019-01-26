Seda Ocak kimdir? Survivor yarışmacısı Seda Ocak kimin ikiz kardeşi?

Survivor yarışmacıları arasında yer alan Seda Ocak, 34 yaşında ve Bursalı... Acun Ilıcalı tarafından ismi açıklanan Survivor 2019 yarışmacısı Seda Ocak, Sema Aydemir'in ikizi olarak da biliniyor. Peki Seda Ocak kimdir?

Seda Ocak, Survivor 2019 sezonu kadrosunda yer alıyor. Acun IlıcalI tarafından açıklanan 12 kişilik yarışmacı kadrosun arasında yer alan Seda Ocak, eski Survivor yarışmacısı olan Sema'nın ikiz kardeşi olarak da tanınıyor. Peki Seda Ocak kimdir? Seda Ocak'ın kişisel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor…

SEDA OCAK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Eski yarışmacılardan Sema'nın ikizi olan Seda 34 yaşında ve Bursalıdır. Eski milli atlet ve antrenördür. İki çocuğu vardır.

Seda Ocak kendisini şöyle anlatıyor; Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum.