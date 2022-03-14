Seda Sayan 7. kez nikâh masasına oturuyor

Şarkıcı Seda Sayan'ın (59) müzisyen Çağlar Ökten (34) ile yeni bir aşka yelken açtığı ve ikilinin nikâh masasına oturmaya hazırlandığı konuşuluyordu. İddialar doğru çıktı. Sayan canlı yayında Ökten'in evlilik teklifini kabul ettiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müsiyen Çağlar Ökten ile aşk yaşadığını doğruladı.

Sunucusu olduğu ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ programında samimi açıklamalarda bulunan Seda Sayan, evlilik teklifinin nasıl geldiğini anlattı.

7. kez nikâh masasına oturmaya hazırlanan Sayan, “Çağlar Ökten’den 14 Şubat’ta evlilik teklifi aldım. İnşallah sonsuza dek evet! Bu aşka siz de şahitsiniz” dedi.

GİZLİCE BAŞLADI, GİZLİCE BİTTİ

Seda Sayan altı kez nikâh masasına oturdu. 1987'de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yaptı. Altı yıl süren beraberlik sonunda gelen bu evlilik, yine gizli bir şekilde ve altı ayda bitti.

İKİNCİ EŞİ ÜNLÜ BİR İSİM

İkinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yapan Sayan eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bıraktı. Bu evlilikten Oğulcan isminde bir oğlu dünyaya geldi. 1995 yılında bu evlilik de bitti.

TRAFİKTE KARŞILAŞTI EVLENDİ!

Seda Sayan, üçüncü evliliğini kurye Soner Yapcacık ile yaptı. Eylül 1998’de evlenip, Ocak 1999’da boşandılar.

Sayan ile Yapcacık’ın evliliği de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanıştı. Yapcacık, Sayan’ın yayına gidip “Sizin hayranınızım” dedi. Bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikâh masasına kadar uzandı. Düğün de damadın köyünde yapıldı.

Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan 2000’de evlendi ve 2001’de boşandı.

GÖKHAN ŞÜKÜR İLE EVLENDİ

Seda Sayan, daha sonra Hakan Şükür’ün kardeşi Gökhan Şükür ile evlendi. Ama o bu evlilik de uzun süreli olmadı.

Bir ara Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl birlikte oldu ama bu ilişki evliliğe gitmedi.

Seda Sayan son evliliğini Onur Şan ile gerçekleştirdi, bu evlilik de ayrılıkla sonuçlandı.

İlginizi Çekebilir Kraliçe Elizabeth'ten kötü haber var... Sağlık durumu iyi değil