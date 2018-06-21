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Seda Sayan acilen ameliyat oldu!
Seda Sayan acilen ameliyat oldu!
Ünlüler dünyasından verdiği haberlerle adı 'felaket tellalı'na çıkan şarkıcı Onur Akay meslektaşı Seda Sayan'ın acilen ameliyata alındığını duyurdu.
Magazin 21 Haziran 2018 - 07:09

Şarkıcı Seda Sayan'ın, geçtiğimiz aylarda pilates yaparken kolunda iki kası yırtılmıştı. Sayan, ameliyat olmak için programının sezon finaline girmesini bekliyordu. Onur Akay, meslektaşı Seda Sayan'ın tatil yaptıktan sonra ameliyat olmayı planladığını ama ağrılarının dayanılmaz hale geldiğini yazdı.

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AMELİYAT ÖNCESİ FOTOĞRAFI

Akay, “Kışın yaşadığı omuz kasları yırtığı tedavisi için aslında tatil yaptıktan sonra ameliyat olmayı planlayan Seda abla, ağrıları dayanılmaz hale gelince hemen ameliyat masasına yattı ve Fulya’da bir hastanede dün ameliyat oldu. Başarılı geçen ameliyatı Dr. Sarper Çetinkaya ve ekibi gerçekleştirdi. Seda ablanın durumu çok iyi ve kendisine acil şifalar dilerim” açıklamasını yaparak, Sayan'ın ameliyat öncesi çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

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