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Seda Sayan, Acun’dan sonra şimdi de Mustafa Sandal’ı filtreledi
Seda Sayan, Acun’dan sonra şimdi de Mustafa Sandal’ı filtreledi
Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geride bıraktığımız akşam Mustafa Sandal'ın konserini izlemeye gitti.
Magazin 26 Ağustos 2019 - 07:52

Şimdilerde TV 8’de bir yemek programı sunuculuğu yapmaya başlayan Seda Sayan, çekimler sonrasında şarkıcı arkadaşı Mustafa Sandal’ı izlemeye gitti. Burada konser öncesi bir de selfie çeken Seda Sayan, tıpkı Acun Ilıcalı ile olan selfiesinde olduğu gibi kareye yoğun bir filtre uygulayınca ortaya son derece ilginç bir tablo çıktı. Seda Sayan da bu kareyi; “Dün akşam Mustafa Sandal konserinden… Mustiye hafif botox yaptım” notuyla paylaştı.

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