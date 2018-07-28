Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Seda Sayan Cihangir’deki tarihi eser sayılan binasını otele çeviremedi
Seda Sayan Cihangir’deki tarihi eser sayılan binasını otele çeviremedi
Seda Sayan, Cihangir'de 9 yıl önce satın aldığı apartmanı otel yapmak istedi, ancak mülkün tarihi eser statüsünde olduğunu öğrenince, projeden vazgeçmek zorunda kaldı.
Magazin 28 Temmuz 2018 - 13:33

Seda Sayan 2009 yılında Cihangir’de beş katlı bir apartman satın aldı. Cumhuriyet'in ilanından bir yıl önce yapılan binayı otele çevirmek istedi. Ancak, mülkün tarihi eser statüsünde olduğu ortaya çıktı. Kadırgalı, bu nedenle ruhsat sorunu yaşadı ve projeden vazgeçmek zorunda kaldı.

Mülkün yüksek tavanlı ve yaklaşık 120 metrekare olan dairelerin kiraları 5-10 bin TL arasında değişiyor. Milliyet’in haberine göre, Seda Sayan'ın yine birkaç yıl önce oğlu Oğulcan Engin için aldığı eski White Mill adlı kafenin ise hâlâ boş olması dikkat çekti. Sanatçı, geçtiğimiz yıl işletmecileri mahkeme kararıyla çıkartmıştı. Oğulcan'ın 40 bin TL kira getirisi olan yerde bir mekan açmak istediği öğrenildi.

bina

5 katlı binanın 1922 yılında yapıldığı ortaya çıktı.

İLGİLİ HABERSeda Sayan acilen ameliyat oldu!
Son güncelleme: 13:55 - 28.07.2018
Etiketler