Seda Sayan coronaya mı yakalandı?

Corona virüsüne yakalandığı iddia edilen Seda Sayan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Seda Sayan dün sunuculuğunu yaptığı programa çıkmadı.

Herhangi bir açıklama yapılmadan programın yayınlanmaması kafaları karıştırdı.

İddiaya göre Seda Sayan corona virüsüne yakalandı.

“BENİMLE İLGİSİ YOK”

Çıkan haberlerin ardından sanatçıdan açıklama geldi. Instagram hesabından bir video paylaşan Sayan, “Kısacık bir ara vermek zorunda kaldık, benimle ilgisi yok. Ama dikkat etmek zorundayım. Dinleniyorum, evimdeyim. Beni merak eden herkese teşekkür ederim. En yakında bir arada olmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.