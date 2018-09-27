Seda Sayan: “Eski dişlerimi istiyorum”

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55 yaşındaki ünlü isim Seda Sayan, ’35 bin bakıma geldim’ diyerek espri yaptı. Kaş uygulaması yapan ünlü şarkıcı, “Kızlar kaşlarını genç yaşta almaya başlıyor. Yapmayın, kaşlar küsüyor. Benim bir kaşlarım vardı genç kızken kandilli vapuru gibiydi… Ama sonra aralarda dökülmeler oldu. Şimdi onları halledeceğiz” dedi.

DİŞLEK OLMAK İSTİYORUM



Aynı zamanda dişlerini eski haline getirmek için dişçi koltuğuna da oturan Sayan “Eski dişlerimi istiyorum. Eskiden dişlektim. Yine dişlerimi eskisi gibi yaptıracağım” dedi.



HEM MEYDAN OKUDU HEM İLTİFAT ETTİ



Jürilik yapacağı şarkı yarışmasında yer alan Hadise hakkında da konuşan Sayan, jürideki rakibine hem meydan okudu hem de iltifat etti. Hadise'yi çok beğendiğini belirten Sayan, “Onun yüzü, gözü, cildi, dudakları çok güzel. Geçen akşam yemekte çok yakından baktım harikaydı. Zaten kendisini çok severim. Ondan güzel olmak için uğraşıyorum. Hadise'den güzel olmam şart“ dedi

AJDA PEKKAN’A DESTEK



Verdiği kilolarla dikkat çeken Sayan'a, magazin gündeminde olay olan Ajda Pekkan'ın bikinili tatil fotoğrafları soruldu. Pekkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafında göbek deliğinin fotoshop'tan kaybolmasıyla ilgili ünlü sanatçı; ”Çok güzel, harika resim. Ajda, çok yoğun bir sezon geçirdi. Dinleyicisine karşı çok saygılı bir kadın. Çok disiplinli örnek alınacak bir kadın. Bikini de giyse, ne giyerse giysin yakışır. Fotoshop artık her fotoğrafta var. Bunu evde oturup hiçbir şey yapmayan hanımefendiler de yapıyor. İnsanlar kendilerini öyle iyi hissedecekse yapsınlar… Artık bunun telefonda programları var” diyerek Pekkan’a destek çıktı.

