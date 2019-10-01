Seda Sayan gelinini ‘Seda Sayan ile Yemekteyiz’de buldu!

Sunucu ve oyuncu Seda Sayan, sunuculuğunu yaptığı 'Seda Sayan ile Yemekteyiz' programında oğlu Oğulcan Engin için kız beğendi.

Hafta içi her gün TV8 ekranında izleyici ile buluşan “Seda Sayan ile Yemekteyiz” programının bugün yayınlanacak bölümünde ilginç bir olay gerçekleşti. Sayan, Yemekteyiz programı için gittiği çekimde oğlu Oğulcan Engin için bir kız beğendi.

Oğulcan Engin'in görücü usulü evlenmesini istediğini her fırsatta dile getiren Seda Sayan, yarışmacı yakınını kendine çok benzetti. Seda Sayan, Oğulcan Engin'in görücü usulü ile evlendiğinde daha mutlu olacağını ve kendisinin de gelini ile anlaşmasının çok önemli olduğunu belirtti.