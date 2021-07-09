Seda Sayan gitti Demet Akalın geldi

Alişan ile Star TV’de sabah programını sunan Demet Akalın, geçen haftalarda yayının final yaptığını açıklayarak ekrana veda etti.

Bu olayın ardından Seda Sayan da Kanal D’de yayınlanan ‘Gelinim Mutfakt’a programının sunuculuğunu bırakarak Star TV’ye transfer olunca iki ünlü ismin arası açıldı.

Birbirlerine ağır ithamlarda bulunan Demet Akalın ile Seda Sayan cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Demet Akalın, Seda Sayan’ın ayrıldığı ‘Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu oldu.

NE OLMUŞTU?

Demet Akalın, Alişan’la birlikte sundukları Star TV’deki programlarının bittiği gün Seda Sayan’dan “Ben başlıyorum” mesajı almış ve şunları söylemişti:

* Seni sever sayarız! ‘Sakın inanmayın böyle abuk sabuk haberlere canlı yayın yapamam çocuklar’ diye mesaj attın. Ben de, ‘Sıkıntı yok’ dedim.

* Cuma günü program bitişi ekiple ağlarken ‘Ben başlıyorum’ diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez. Son açıklamam ama beni seninle yanak yanağa göremezler.